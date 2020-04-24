MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerVoleybol Haberleri 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi
24.04.2020 - 15:20 | | Ä°STANBUL (AA)

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi

UluslararasÄ± Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir yÄ±l ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi

Â 

FIVB tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, plaj voleybolunda gelecek yÄ±l yaz aylarÄ±nda Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da dÃ¼zenlenmesi planlanan dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nÄ±n Haziran 2022'ye ertelendiÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, ev sahipliÄŸi konusunda deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± ve turnuvanÄ±n Roma'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.

Â

2021 FIVB Plaj Voleybolu DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi

Â Â 

Petr Cech, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tenis toplarÄ±yla sürdürüyor...
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

ABD'li yatÄ±rÄ±mcÄ±lar Belçika'nÄ±n Oostende Kulübünü satÄ±n aldÄ±

ABD'li yatÄ±rÄ±mcÄ±lar BelÃ§ika'nÄ±n Oostende KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ satÄ±n aldÄ±

Burak YÄ±lmaz'dan itiraf: Çinâ€™den daha çok hastalÄ±k gelir

Burak YÄ±lmaz'dan itiraf: Ã‡inâ€™den daha Ã§ok hastalÄ±k gelir

Josa Sosa: Transfer için konuÅŸmak doÄŸru olmaz

Josa Sosa: Transfer iÃ§in konuÅŸmak doÄŸru olmaz

Mustafa EröÄŸüt: "Üç genç AfrikalÄ± oyuncu ile anlaÅŸtÄ±k"

Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t:Â "ÃœÃ§ genÃ§ AfrikalÄ± oyuncu ile anlaÅŸtÄ±k"

SÄ±radaki Haber