2021 FIVB Plaj Voleybolu DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi

24.04.2020 - 15:20 | | Ä°STANBUL (AA)
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya ÅžampiyonasÄ± bir yÄ±l ertelendi
UluslararasÄ± Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir yÄ±l ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
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FIVB tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, plaj voleybolunda gelecek yÄ±l yaz aylarÄ±nda Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da dÃ¼zenlenmesi planlanan dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nÄ±n Haziran 2022'ye ertelendiÄŸi duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, ev sahipliÄŸi konusunda deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± ve turnuvanÄ±n Roma'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.
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