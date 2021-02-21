Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Hızırbey Mahallesi'nden başlayan organizasyon tamamlandı.

2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda Türk tasnif erkekler kategorisinde 2 saat 12 dakika 15 saniyelik derecesiyle Ömer Alkanoğlu birinci, 2.13.54'lük zamanıyla Üzeyir Söylemez ikinci, 2.19.50'lik derecesiyle Yavuz Ağralı üçüncü oldu.

Türk tasnif kadınlar kategorisinde de 2.31.37'lik derecesiyle Meryem Erdoğan birinciliği, 2.34.52'lik derecesiyle Fadime Suna Çelik ikinciliği, 2.41.26'lık zamanıyla Tubay Erdal üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonun erkekler kategorisinde ise 1 saat 2 dakika 18 saniyelik derecesiyle Kenyalı Roncer Konga ilk sırayı alırken, 1.02.20'lik zamanıyla Sezgin Ataç ikinci, 1.03.16'lık derecesiyle de Etiyopyalı Getaya Gelaw üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı Stella Rutto 1.07.45'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Rutto'nun ardından 1.08.34'lük zamanıyla Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.12.15'lik zamanıyla Fatma Demir üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusu ve 10,5 kilometre yarışı yapıldı

Organizasyon kapsamında, 26'ıncısı yapılan halk koşusu ile 10,5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğin 10,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde 31.32'lik zamanıyla Ersin Tekal, kadınlar kategorisinde ise 35.37'lik derecesiyle Tuğba Güvenç birinci sırayı aldı. Halk koşusunda Nihat Genç birinci, Hakkı Yıldız ikinci, Ramazan Aslan üçüncü oldu.

Bu arada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı. Vali Ustaoğlu ile beraberindekiler yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Fatih Çintimar, Türkiye'nin en iyi maratoncularının organizasyonda yer aldığını, hava koşullarının maraton koşmak için çok müsait olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu da yarışmacılara başarı dileklerini ileterek, farklı coğrafyalardan misafir ettikleri sporcular nedeniyle mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Pandemi şartlarına uygun şekilde düzenlenen organizasyonun, bu yıl kesintiye uğramamasından dolayı sevindiklerini aktaran Başkan Zorluoğlu ise, "Bu seneyi bize göre biraz daha kıymetli kılan ise maratonumuzu sağlık çalışanlarımıza ithaf etmemiz oldu. Bu süreçte görev yapan ve birçok şehit verdiğimiz sağlık camiamızın bu özverisinin bu maratonla da gündeme getirilmesini ve bir anlamda da tekrar tescillenmesini arzu ettik." ifadelerini kullandı.