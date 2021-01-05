2021’de yıldız gösterisi

Dünyanın önde gelen iki spor branşı futbol ve basketbol, 2021 senesini rekorlarla açtı. NBA’de Stephen Curry, Avrupa futbolunda da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu tarihi rekorlarla 3 Ocak Pazar gecesine damga vurdu.

Yeni seneyi başarılarla açan bu ünlü yıldızlar, şimdiden heyecan yarattı. İşte yıldızların rekorları ve tarihe geçen performansları:

- NBA’de Golden State Warriors’ta Stephen Curry, 36 dakikada 62 sayı atarak kariyer rekoru kırdı, Portland’ı 137-122 yendikleri maçta şov yaptı. Daha önce Kobe Bryant 32 dakikada 62 sayı atmıştı.

- Juventus’ta Cristiano Ronaldo, Udinese’yi 4-1 yendikleri karşılaşmada 2 gol 1 asistle rekorları kırdı. Serie A’da 50. maçında 40. golünü atarken, kariyerinde 758. golünü kaydedip, Pele’nin 757 gol sayısını geçti.

-Barcelona’da Huesca maçında Barcelona kariyerindeki 750. maçına çıktı. La Liga’da ise 5. kez dalya diyerek 500. maçında forma giydi, 200. asistini yaptı. Messi 750 maçta 645 gol kaydetti.

-Milan’da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı formayla 150. maçına Benevento deplasmanında 2-0 kazandıkları maçta çıktı. Hakan, Milan kariyerinde 30 gol 45 asistle, 75 gole direkt etki etti.

Gözü yeni rekorda

İtalya Serie A’da bu sezon 11 maçta 14 gol atan, son 6 maçında 2 ve üstü gol bulan Cristiano Ronaldo, gözünü yeni rekora dikti. Portekizli futbolcu, dünya futbol tarihinde 805 gol kaydeden Josef Bican’ın rekoruna çok yaklaştı. 758 golü olan Ronaldo, Çek efsanenin rekorunu kırmak istiyor.

Curry’nin tek üzüntüsü

Golden State Warriors’ta 62 sayıyla kariyer rekoru yakalayan ve Kobe Bryant’ı bulan Stephen Curry’nin tek üzüntüsü serbest atışlarda oldu. Portland maçına kadar 80’de 80 serbest atışla ilerleyen Curry, ilk kez faul çizgisinde atış kaçırdı.

Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinde Attığı 750. Gol