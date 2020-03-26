26.03.2020 - 16:58 | | Â Â Ä°STANBUL (AA) -
2022 FIBA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya'da düzenlenecek
Â Basketbol 2022 FIBA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ±,Â Avustralya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avustralya ve Rusya'nÄ±n aday olduÄŸu evÂ sahipliÄŸi iÃ§in yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan video konferans yÃ¶ntemiyle oylamaÂ gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke federasyonlarÄ±nÄ±n sunumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lanÂ oylama sonucu Avustralya'nÄ±n 2022 FIBA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ± ev sahipliÄŸiniÂ Ã¼stlenme hakkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Sydney ÅŸehrinde EylÃ¼l-Ekim 2022'de dÃ¼zenlenecek ve 10 gÃ¼n sÃ¼recekÂ turnuvada 12 Ã¼lke mÃ¼cadele edecek.
Organizasyon, 1994'ten sonra ikinci kez Avustralya'da dÃ¼zenlenecek.
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