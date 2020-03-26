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26.03.2020 - 16:58 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

2022 FIBA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya'da düzenlenecek

Â Basketbol 2022 FIBA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ±,Â  Avustralya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

2022 FIBA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya'da düzenlenecek

FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avustralya ve Rusya'nÄ±n aday olduÄŸu evÂ  sahipliÄŸi iÃ§in yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan video konferans yÃ¶ntemiyle oylamaÂ  gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke federasyonlarÄ±nÄ±n sunumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lanÂ  oylama sonucu Avustralya'nÄ±n 2022 FIBA KadÄ±nlar DÃ¼nya KupasÄ± ev sahipliÄŸiniÂ  Ã¼stlenme hakkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sydney ÅŸehrinde EylÃ¼l-Ekim 2022'de dÃ¼zenlenecek ve 10 gÃ¼n sÃ¼recekÂ  turnuvada 12 Ã¼lke mÃ¼cadele edecek.

Organizasyon, 1994'ten sonra ikinci kez Avustralya'da dÃ¼zenlenecek.

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