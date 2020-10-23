Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek
23.10.2020 - 11:04 |

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, 7 Aralık'ta çekilecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralık'ta çekilecek
ABONE OL

 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Katar 2022'ye Avrupa kıtasından katılacak takımların elemelerdeki rakiplerinin belirleneceği kura törenine, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci, UEFA ülkelerinin temsilcileri ve basın mensupları alınmayacak. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da çevrim içi olarak takip edilecek kura törenine, UEFA üyesi 55 federasyon katılacak.

Avrupa'dan 13 takım Dünya Kupası vizesi alacak

13 takımın Dünya Kupası'na çıkacağı Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Gruplardaki takımlar, deplasman ve ev maçları olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk iki arasında tamamlayamamasına rağmen UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda en fazla puan toplayan iki takım da play-off'larda diğer 10 takıma katılacak. Tek maç eleme usulü oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası finallerine katılacak diğer takımlar da belli olacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları 7 Aralıkta çekilecek

Pele'nin efsanevi kariyeri sizlerle...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Erzurum deplasmanında
    Galatasaray, Erzurum deplasmanında
  2. Son Dakika | Barcelona'da indirimi kabul etmeyen 6 futbolcu
    Son Dakika | Barcelona'da indirimi kabul etmeyen 6 futbolcu
  3. MotoGP heyecanı yine İspanya'da yaşanacak
    MotoGP heyecanı yine İspanya'da yaşanacak
  4. Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor
    Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor
  5. Gaziantep FK Konyaspor'u konuk ediyor
    Gaziantep FK Konyaspor'u konuk ediyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Beşiktaş’a Ljajic müjdesi!

Son Dakika | Beşiktaş’a Ljajic müjdesi!

Serdar Aziz'den anlamlı destek

Serdar Aziz'den anlamlı destek

Karabağ Sportif Direktörü Emrah Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı

Karabağ Sportif Direktörü Emrah Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı

Son dakika | Galatasaray'dan Khvicha Kvaratskhelia harekatı!

Son dakika | Galatasaray'dan Khvicha Kvaratskhelia harekatı!

Sıradaki Haber