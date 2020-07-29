21 takımlı lig hayırlı olsun!

20 takımlı bir format

Kulüpler Birliği Vakfı’nın dün Beşiktaş’taki Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirdiği toplantıda önemli karar çıktı. Başkanı Mehmet Sepil, “Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü bu sene ligden düşmenin kaldırılması talebiyle geldiler. Kulüplerin tamamı, bu zor süreçte talebin kabul edilebileceğini paylaştı. Gelecek yıllarda 20 takımlı bir formatın kurulup, kulüplerin daha büyük ekonomik sıkıntı çekmesinin önlenebileceğini düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararımızı federasyona ileteceğiz” dedi.

Statü değiştirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kısa bir süre önce yedi takımın bu konuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetmesine karşın, tüm kulüplerin ortaklaşa aldığı yeni karara sıcak baktığı öğrenildi. Sıkışacak takvimin Ziraat Türkiye Kupası statüsünün değiştirilerek rahatlatılması planlanıyor. Buna göre grup maçları kaldırılacak ve kupa organizasyonu tek maç eleme usülü yapılacak. TFF Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıda yeni sezonun 21 takımla oynanması kararını alacağı, diğer alt liglerde de küme düşmeyi kaldıracağı bildirildi.

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