21. yüzyılın ustası

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-20 sezonu şampiyonu Sevilla oldu. Lopetegui ve takımı, Almanya’da Köln’de oynanan finalde İtalyan takımı Inter’i 3-2 yenerek 6. finalinde 6. kez mutlu sona ulaştı. Sevilla, kendi rekorunu geliştirerek turnuva tarihinin en başarılı takımı olmayı sürdürdü. Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyon olan takım konumundaki İspanyol ekibi, 21. yüzyıla damgasını vurdu. 2005’ten itibaren bu turnuvaya damgasını vuran La Liga temsilcisi, 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16 ve 2019-20 sezonlarında zirveye çıktı.

Ayrıca 2006’da bir de UEFA Süper Kupası kazanan Endülüs ekibi, toplam 7 Avrupa kupası ile 2000’li yılların en başarılı takımları arasına girdi.

Sevilla ile 6 Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan teknik direktörler: Juande Ramos, Unai Emery ve Julen Lopetegui oldu. Öte yandan takımın kaptanları Jesus Navas ve Ever Banega, Sevilla ile 3. kez Avrupa Ligi’nde zirveye çıkarak tarihe geçti. Kupa tarihinin en fazla şampiyon olan oyuncuları oldular.

Sportif direktör Monchi de Sevilla tarihinin en başarılı yöneticisi olarak kayıtlara geçti, Avrupa Ligi zaferlerinde çalışmalarıyla yer aldı.

Sevilla, koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez seyircisiz oynanan ve yine ilk kez 8’li final formatına geçen turnuvada şampiyon olarak tarihe geçti.

‘Peruk’ kavgası

Köln’de oynanan Sevilla-Inter finaline Ever Banega ile Antonio Conte’nin kavgası damga vurdu. Kupanın bile önüne geçen bu tartışmaya ‘peruk’ neden oldu.

Maçın ilk yarısı biterken Inter’in teknik direktörü Conte’ye ‘peruk’ ile ilgili laf atan ve dalga geçen Banega ortamı gerdi.

Conte maç sonunu işaret ederken sert tepki gösterdi. Son düdükle beraber de Conte, Banega’nın üzerine yürüdü ve bir anda kavga çıktı. Ancak diğer oyuncular kavgayı ayırdı.

3 kupalı adamlar

Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Sevilla’da Jesus Navas ve Ever Banega tarihe geçti. Kariyerlerinde Sevilla ile 3. kez Avrupa Ligi’nde şampiyonluğu elde eden Navas ile Banega turnuva tarihinde en başarılı futbolcular oldu. İki yıldız kulüplerinin 6 şampiyonluğunun 3’ünde yer aldı. Maçtan sonra da ikili bu başarı için kupa ile beraber özel bir poz verdi.