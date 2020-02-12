298 hafta sonra zirve gelecek mi?

Süper Lig’de hafta sonu sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Trabzonspor, zirvedeki rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek. Ligin 21. haftası sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider durumunda bulunan Sivasspor’u ağırlayacak. Karadeniz ekibi kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde tam 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Aytemiz Alanyaspor haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Karadeniz ekibi, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Bordo-mavili takım daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapatamadı.

Trabzonspor’da en son Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman gibi isimler liderlik yaşayamadı.