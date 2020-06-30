30.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Gribkov, Alexander - Yanshaev, Alexey

17:00 LP Homutov, Serguei - Poletaev, Igor

17:00 LP Pandur, Ivan - Kuzmin, Sergey

17:30 LP Skotnikov, Sergey Yurevic - Nikiforov, Oleg

17:30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

17:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Novikov, Ilya

18:00 RSP Lokomotiv Moskova - Krylia Sovetov

19:00 PO1 Famalicao - Portimonense

20:30 RSP CSKA Moskova - Spartak Moskova

20:30 İS1 Mallorca - Celta Vigo

21:15 PO1 Vitoria Guimaraes - Vitoria Setubal

22:00 İS1 Leganes - Sevilla

23:00 İS1 Barcelona - Atletico Madrid

23:30 PO1 Rio Ave - Braga

Son 3 maçta 4 puan bırakıp Real Madrid'e liderliği kaptıran Barcelona, Atletico Madrid'i konuk edecek...

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo, Mallorca deplasmanında...

İlk 3'teki yerini korumak isteyen Sevilla, düşme hattındaki Leganes ile karşılaşacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica üst üste kayıplar yaşadı, Porto liderlikteki farkı açıyor! Bu amansız yarış da Misli.com'da...

Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, Rio Ave'ye konuk olacak. Famalicao ise Portimonense'yi ağırlayacak...

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

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