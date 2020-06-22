37 yaÅŸÄ±ndaki Maarten Stekelenburg Ajax'a imza attÄ±!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 37 yaÅŸÄ±ndaki Stekelenburg ile 1 AÄŸustos'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

HollandalÄ± file bekÃ§isinin Ä°ngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardÄ±ndan Ajax'a katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

Daha Ã¶nce 2002-2011 yÄ±llarÄ±nda Ajax'Ä±n kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

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