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22.06.2020 - 19:31 |

37 yaÅŸÄ±ndaki Maarten Stekelenburg Ajax'a imza attÄ±!

Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattÄ±.Â

37 yaÅŸÄ±ndaki Maarten Stekelenburg Ajax'a imza attÄ±!
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 37 yaÅŸÄ±ndaki Stekelenburg ile 1 AÄŸustos'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere bir yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

HollandalÄ± file bekÃ§isinin Ä°ngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardÄ±ndan Ajax'a katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Daha Ã¶nce 2002-2011 yÄ±llarÄ±nda Ajax'Ä±n kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

37 yaÅŸÄ±ndaki Maarten Stekelenburg Ajaxa imza attÄ±

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