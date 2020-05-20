39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod." açıklamasında da bulundu.

İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını" duyurdu.

Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya'ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya Milli Takımı'nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.