3'üncü Lig'de liderlik yarışı

Nazilli, hafta içinde Mardin Fosfatspor deplasmanındaki yenilgiyle 39 puanla ikinci sıraya geriledi.

Grupta evinde Tekirdağspor'u mağlup ederek 40 puana ulaşıp zirve koltuğunu 2 hafta sonra Nazilli'den devralan Fethiyespor, saat 13.00'te Karaman Belediyespor deplasmanında liderliği korumaya çalışacak.

Ligde 3'üncü Grup'ta bu sezon çıktığı 20 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen lider Somaspor, yine saat 13.00'te evi Soma Atatürk Stadı'nda son sıradaki Cizrespor'u seriyi sürdürmek için ağırlayacak. 4'üncü Grup'ta aynı saatte başlayacak maçlarda 20 maçta 10 puanla düşme hattında son sırada kalarak umutlarını her geçen hafta tüketen Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanına çıkacak.