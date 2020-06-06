4 büyük ligde sakatlık kâbusu!

ONUR DİNÇER

Yüzde 70’i kas sakatlığı

Koronavirüs süreci sonrasında takımların sakatlıklar konusundaki endişeleri gerçek olmaya başladı. Salgının ardından geri dönülen futbolda, sporcu sağlığına yönelik ilk rakamlar İspanya’da açıklandı. La Liga ekiplerinin üç haftalık antrenman raporuna göre, 20 takımın 14’ünde futbolcu sakatlığı yaşandı, sakatlanan oyuncu sayısı toplamda 29 olarak kayıt altına alındı. Meydana gelen sakatlıkların 20’si kas sakatlıkları olarak belirlendi.

İkinci dalga endişesi

İspanya’da öncelikle ayrı ayrı gruplar halinde başlayan antrenmanların bu bölümünde fiziksel temas minimum olsa da birçok sakatlık yaşanması korkuları biraz daha artırdı. Yakında toplu çalışmalara geçecek takımlarda, fiziksel temasların artmasıyla bu rakamların daha da yükseleceğinden, maçların başlamasının ardından ise yeni bir sakatlık dalgası daha gelebileceğinden endişe ediliyor.

Messi’nin ilk maçı şüpheli

Barcelona’da antrenmanlar sırasında sakatlık yaşayan Umtiti, Ansu Fati gibi oyunculara son olarak takımın yıldızı Lionel Messi de eklendi. Arjantinli futbolcu takımın önceki günkü idmanına çıkamazken, MR’ı çekilen ismin kas sakatlığı yaşadığı tespit edildi. 7-10 gün arası iyileşme süresi verilen sakatlık nedeniyle Messi’nin, takımının haftaya Mallorca ile oynayacağı maçta forma giymesinin tehlikeye girdiği belirtildi. La Liga’da Getafe, Alaves, Valencia, Sevilla, Espanyol ve Leganes dışındaki tüm ekiplerde en az birer oyuncu antrenmanda sakatlık yaşadı. Osasuna, altı futbolcuyla bu süreçten en çok etkilenen takım oldu.

Serie A’da sayı sürekli artıyor

İtalya Serie A’da sezon tekrar başlamadan önce gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında her gün yeni bir sakatlık yaşanmaya başladı. Roma kalecisi Pau Lopez, Napoli’den Manolas, Juventus’tan Higuain, Lazio’dan Milinkovic-Savic, Milan’da Zlatan Ibrahimovic, Torino’dan Daniele Baselli gibi futbolculardan kötü haberler geldi.

‘Bedenleri hazır değil’

Liverpool’un uzun yıllar baş fizyoterapisti olan Andy Renshaw, içinde bulunulan sürecin sakatlıklara gebe olduğunu söyledi. Renhaw “Futbolcuların bedeni bu kadar yükü kısa sürede kaldırmaya hazır değil. Bir dolu sakatlıkla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu. Espanyol’un yıldız futbolcusu David Lopez ise “Aylarca durağan kaldık ve şimdi üç haftalık bir hazırlıkla bunu telafi etmemiz zor. Kısa sürede büyük bir zamanın eksiğini kapatmaya çalışıyoruz ve bu durum sakatlıklara davetiye çıkarıyor” dedi.

Yerry Mina’da yırtık çıktı

Premier Lig takımları içerisinde, bu hazırlık döneminde en önemli kaybı Everton yaşadı. Barcelona’dan transfer edilen takımın yıldız ismi Yerry Mina, geçtiğimiz haftaki takım idmanında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, uyluğunda yırtık tespit edilen Kolombiyalı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

‘1 ayda 5-10 sakatlık olacak’

Barcelona sağlık ekibinin hazırlayarak, kulüp yönetimine sunduğu rapor ortaya çıktı. Raporda, korona sonrası dönemde sakatlıklarda yaşanacak olası artışlara dikkat çeken Barça’nın sağlıkçıları, her bir futbol takımında geri dönüşün ardından ilk bir ay içerisinde 5 ila 10 oyuncunun sakatlıkla burun buruna gelebileceğinin altını çizdiler.

Bundesliga sekiz sakatla başladı

Avrupa’da liglerini ilk başlatan ülke olan Almanya, hazırlık sürecini diğer ülkelere göre nispeten daha az kayıpla atlattı. Bundesliga’da 0.27 olan maç başına sakatlık ortalamasının, ligin yeniden başlamasının ardından 0.88’e yükseldiği tespit edildi.

Arthur'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları