41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak

Petronas Yamaha'dan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İtalyan sürücü ile 2021 sezonu için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

7'si MotoGP'de olmak üzere 9 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon Monster Energy Yamaha için yarışan Rossi, motosiklet yarışlarının en başarılı isimleri arasında yer alıyor.

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