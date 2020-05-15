Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri 42 yaÅŸÄ±ndaki Hilton'a Montpellier'den yeni sözleÅŸme
15.05.2020 - 21:10 | | AA

42 yaÅŸÄ±ndaki Hilton'a Montpellier'den yeni sözleÅŸme

Montpellier, 42 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi.Â

42 yaÅŸÄ±ndaki Hilton'a Montpellier'den yeni sözleÅŸme
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi.Â 

Montpellier KulÃ¼bÃ¼, takÄ±m kaptanÄ± BrezilyalÄ± Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesinin bir yÄ±l uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Kariyerine 1996'da Brezilya'nÄ±n Chapecoense takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadÄ±ktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuÅŸtu.Â 

Hilton, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takÄ±mÄ±yla 28 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Ä°talya'da deprem! Kabul etmiyoruz...

42 yaÅŸÄ±ndaki Hiltona Montpellierden yeni sÃ¶zleÅŸme

2018-19 Eredivisie Åžampiyonu Ajax!

    Graham Potter: ''Futbol oynamaya devam etmek istiyoruz''
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: "Avrupa KupalarÄ±'nÄ± iptal etme düÅŸüncemiz ÅŸimdilik yok"

    UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: "Avrupa KupalarÄ±'nÄ± iptal etme dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz ÅŸimdilik yok"

    Muslera: "Boca Juniors'dan teklif gelmedi"

    Muslera: "Boca Juniors'dan teklif gelmedi"

    Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirüs iddialarÄ±na yanÄ±t!

    Erzurumspor'da Ibrahim Sehic'den koronavirÃ¼s iddialarÄ±na yanÄ±t!

    Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da baÅŸlÄ±yor

    Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da baÅŸlÄ±yor

    SÄ±radaki Haber