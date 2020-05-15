15.05.2020 - 21:10 | | AA
42 yaÅŸÄ±ndaki Hilton'a Montpellier'den yeni sözleÅŸme
Montpellier, 42 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi.Â
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier, 42 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi.Â
Montpellier KulÃ¼bÃ¼, takÄ±m kaptanÄ± BrezilyalÄ± Hilton'un sÃ¶zleÅŸmesinin bir yÄ±l uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Kariyerine 1996'da Brezilya'nÄ±n Chapecoense takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadÄ±ktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuÅŸtu.Â
Hilton, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takÄ±mÄ±yla 28 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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