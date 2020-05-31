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31.05.2020 - 09:22 |

47 yaşındaki Koller'den 15 gol...

Çekya'lı unutulmaz golcü, 47 yaşında olmasına rağmen formasını giydiği  Smetanova Ihota takımında 15 kez ağları havalandırdı.

47 yaşındaki Koller'den 15 gol...
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Çekya'nın efsane forvetlerinde Jan Koller 47 yaşında olmasına rağmen gollerini sıralamaya devam ediyor.

Kariyerini Çekya'nın Smetanova Ihota takımında sürdüren dev forvet, ilerlemiş yaşına rağmen bu sezon tam 15 gole imzasını koydu.

Sparta Prag'ta yıldızı parlayan Koller, Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi kulüplerin formasını giymişti.

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