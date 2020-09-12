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12.09.2020 - 01:18 | | AA

52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda bugün yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif vaka tespit edildi." ifadesine yer verildi. 

Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.

52 Ordusporda iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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