12.09.2020 - 01:18 | | AA
52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda bugün yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif vaka tespit edildi." ifadesine yer verildi.
Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.