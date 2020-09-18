70. FIFA Kongresi video konferans yöntemiyle yapıldı  

FIFA'nın 70. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleşen kongrede TFF'yi birinci başkan vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş temsil etti.