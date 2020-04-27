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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri 72 yaşındaki Roy Hodgson'da yasak problemi! Takımın başında...
27.04.2020 - 12:08 |

72 yaşındaki Roy Hodgson'da yasak problemi! Takımın başında...

7 Mayıs'da antrenmanların başlaması beklenen Premier Lig'de ilginç bir sorun gündeme geldi. 70 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı olan İngiltere'de bu kısıtlamaya uymayan teknik direktör ve antrenörler soru işareti oldu.

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Corona virüsün dünyada en çok darbe vurduğu ülkelerden olan İngiltere, yoğun kısıtlamalara gitmişti. Bu kısıtlamalardan biri de 70 yaş üzeri insanların sokağa çıkmasının yasaklanması...

Crystal Palace'ın 72 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson da bu yasak kapsamında evinden çıkamıyor. Mayısta başlayacak antrenmanlar ve haziranda start alması beklenen lig sırasında Hodgson, takımın başında olmayabilir.

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olan Hodgson için özel bir ayrılacak verilmezse, Crystal Palace teknik direktörden yoksun ligi tamamlayacak.

Fatih Terim de aynı durumda

Haziranda başlamasına karar verilen ligimizde de aynı durum mevcut. Türkiye'de salgın nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

66 yaşında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yine Hodgson gibi takımının başında olmayabilir.

72 yaşındaki Roy Hodgsonda yasak problemi Takımın başında...
72 yaşındaki Roy Hodgsonda yasak problemi Takımın başında...

 

 

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