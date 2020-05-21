Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri 8 yabancı isteğine Galatasaray karşı çıktı
21.05.2020 - 07:00 |

8 yabancı isteğine Galatasaray karşı çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldi. Toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu.

8 yabancı isteğine Galatasaray karşı çıktı
ABONE OL

17 kulüp Futbol Federasyonu’ndan gelecek sezondan itibaren sayının 8’e düşürülmesini istedi.

Kulüpler, “Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz” görüşünü savundular.

İstanbul’da oynansın
G.Saray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, “Avrupa’daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek” yorumunu yaptı.

Albayrak’ın kalan 8 haftanın İstanbul’da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, “Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz’de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun’da yeteri kadar tesis var” dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğini vurguladı.

8 yabancı isteğine Galatasaray karşı çıktı

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bursaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Beşiktaş'ta Dorukhan müjdesi!

Beşiktaş'ta Dorukhan müjdesi!

Son Dakika - Galatasaray'dan açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif

Son Dakika - Galatasaray'dan açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Sıradaki Haber