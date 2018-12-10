Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri 900 kilometre boyunca kırık camlarla Konya'ya döndüler
10.12.2018 - 11:01 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

900 kilometre boyunca kırık camlarla Konya'ya döndüler

Atiker Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Trabzonspor maçının ardından taşlı saldırıya uğradı. Yeşil-beyazlı taraftarlar yaklaşık 900 kilometre boyunca soğuk havada kırık camla Konya'ya döndü.

900 kilometre boyunca kırık camlarla Konya'ya döndüler
ABONE OL

Atiker Konyaspor, Trabzonspor arasında oynanan lig maçının ardından deplasmanda takımlarını desteklemeye giden yeşil beyazlı taraftarların otobüslerinin camları taşlanarak kırıldı. Yaklaşık 900 kilometre boyunca soğuk havada kırık camla Konya'ya dönen taraftarların, Akçaabat ilçesinde otobüs bekleyen Trabzonspor taraftarı genci otobüse alıp, stada getirmesi büyük alkış topladı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında geçen Cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Konyaspor'u desteklemek için Trabzon'a giden yaklaşık bin kadar yeşil beyazlı taraftarın maç sonunda içerisinde taraftarlar yokken 5 otobüsün camları taşlanarak kırıldı. Yeşil beyazlı taraftarlar 900 kilometre boyunca soğuk havada kırık camla Konya'ya geldi.

TRABZONSPOR TARAFTARINI OTOBÜSE ALDILAR

Taraftarlar maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne giderken Akçaabat ilçesinde stada gitmek için otobüs bekleyen bir Trabzonspor taraftarı genci otobüse aldı. Yol boyunca iki takım taraftarı arasında keyifli anlar yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarların bu hareketi büyük alkış topladı.

SALDIRI KINANDI

Saldırı sonrası Atiker Konyaspor taraftar grupları otobüslere yapılan saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı. Saldırı ile ilgili yapılan yorumlarda, "Bizi atalarımız sana taş atana sen ekmek at diyerek yetiştirdi. Bu Trazbonspor'a yakışmadı. Biz Trabzonspor taraftarı genç kardeşimizi otobüsle stadyuma getirirken sizin camlarımızı kırmanız hiç olmadı" gibi yorumlar yapıldı.

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    2. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    3. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
      Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    4. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
      Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    5. Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!
      Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Sıradaki Haber