A. Alanyaspor-A. Konyaspor: 2-3

Spor Toto Süper Lig'de büyük çekişmeye sahne olan maçta 52 dakika 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 18'de Berkan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. 38'de skoru 2-0'a getiren Bajic rakip tribünlere yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İkinci yarıda pes etmeyen ev sahibi ekip 56'da Taha ve 59'da dünya yıldızı Vagner Love'un sayılarıyla skora denge getirdi: 2-2. 90+4'te Halil İbrahim'in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vukovic, Atiker Konyaspor'a galibiyeti getirdi: 2-3.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 20'ye çıkardı. Akdeniz temsilcisi ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Berkan Emir'in kullandığı korner atışında savunma topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası dışında Sackey'de kaldı. Sackey'in pasıyla topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda defans topu kornere çıkardı.

9. dakikada sağ kanatta Gassama'nın ceza sahası içine ortasında Taha Yalçıner'in vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu zorlukla çıkardı.

18. dakikada kaleci Haydar Yılmaz'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortasında, Bajic'in ayak koyduğu top kaleciden sekti. Seken topa Bajic bir kez daha hamle yaptı. Altı pas içinde boşta kalan topu Berkan Emir ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 0-1.

38. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta saha yakınında Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortaladığı topu Vukovic kafayla Bajic'in önüne indirdi. Bajic rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2.

Bu arada Bajic, Aytemiz Alanyaspor taraftarlarına gol sonrası yaptığı sevinç hareketleri nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 30. dakikada ilk sarı kartı gören Bajic, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

44. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gassama'nın ortaladığı topa, Emre Akbaba gelişine vurdu. Defansa çarpan top kornere çıktı.