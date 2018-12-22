A.Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftası olan 17. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Djalma'nın ara pasına koşan Nsakala'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu Medipol Başakşehir defansı çıkardı.
82. dakikada Arda Turan topu kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
90+5. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Arda Turan'ın ortasında, arka direkte Adebayor'un vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 46 Welinton), Taha Yalçıner, Villafanez (Dk. 90 1 Maniatis), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45 1 Attamah), Da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 71 Bajic), Napoleoni (Dk. 66 Arda Turan), Gökhan İnler, Adebayor
Goller: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner, Dk. 51 Merih Demiral, Dk. 72 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara, Dk. 79 Bajic (Medipol Başakşehir)