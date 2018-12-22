A.Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Başakşehir baskılı oyunla üstünlük kurdu. 41. dakikada ise Visca attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise ev sahibi Alanya etkisini arttırdı. Üst üste ataklarla pozisyonlar bulan Akdeniz ekibi 63. dakikada Fernandes’le beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda birçok pozisyon yaşansa da başka gol olmayınca lider Başakşehir ligde ilk yarının son haftasında Alanyaspor’a takılarak 1 puan aldı.

Bu arada Alanyaspor’da Welliton 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Başakşehir puanını 35’e yükseltirken, Alanyaspor 18. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Villafanez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Visca'yı geçen Nsakala ceza sahası yayı yakınında bulunan Efecan Karaca'ya pas verdi. Topu kontrol eden Efecan Karaca'nın kaleye çektiği şutta, kaleci Mert Günok topu zorlukla çıkardı.

41. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sağ kanattan Da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca, ceza sahası içine girdi. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

63. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Villafanez'in sağdan kulandığı korner atışında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Djalma'nın ara pasına koşan Nsakala'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu Medipol Başakşehir defansı çıkardı.



82. dakikada Arda Turan topu kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.



90+5. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Arda Turan'ın ortasında, arka direkte Adebayor'un vuruşunda top auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey (Dk. 46 Welinton), Taha Yalçıner, Villafanez (Dk. 90 1 Maniatis), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45 1 Attamah), Da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 71 Bajic), Napoleoni (Dk. 66 Arda Turan), Gökhan İnler, Adebayor

Goller: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner, Dk. 51 Merih Demiral, Dk. 72 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara, Dk. 79 Bajic (Medipol Başakşehir)