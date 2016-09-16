A. Konyaspor 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Teknik direktörü Aykut Kocaman'la Avrupa sahnesine adım atan A. Konyaspor, güçlü rakibi Shakhtar Donetsk'e evinde 1-0 mağlup oldu.

Maça dengeli başlayan Konyaspor, henüz 10. dakikada büyük bir şans yakaladı. Ali Çamdal'ın kafası direkten döndü. Dönen topu ise Vukovic tamamlayamayınca oldukça önemli bir fırsat kaçmış oldu. İlk yarıda iki ekip de gol bulamayınca 0-0 sona erdi.

İkinci yarı yine dengeli ve karşılıklı ataklarla geçti. Temsilcimiz Konyaspor ortaya iyi bir oyun koysa da hakem oldukça bariz ofsaytı göremeyince 76. dakikada Ferreyra'nın golü ağlarımıza gönderdi.

Böylece A. Konyaspor gruptaki ilk maçında S. Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Grupta oynanan diğer maçta ise Braga ile Gent 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla sol çaprazdan kaleyi gören bir noktadan topla buluşan Milosevic sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

10. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Douglas'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Vukovic'in gelişine vuruşunda top, üstten dışarı gitti.

18. dakikada Fred'in uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferreyra'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

27. dakikada Fred'in pasıyla kaleyi cepheden gören yerde topla buluşan Rakitskiy'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak çeldi. Yeşil-beyazlı defans topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Shakhtar Donetsk gole yaklaştı. Jonsson'un kaptırdığı topla hızlı atağa çıkan Ferreyra, ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Marlos'a çıkardı. Bu futbolcu şut çekeceği esnada Vukovic araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Stepanenko'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta topu kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak çeldi.

51. dakikada Bernard'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kovalenko'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak kornere çeldi.

61. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Marlos'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada Butko'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

66. dakikada Butko'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ferreyra'nın kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

75. dakikada Butko'nun sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Shakhtar Donetsk maçı 1-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Atiker Konyaspor, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti. Yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı müsabakada ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı. Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamı doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Shakhtar Donetsk taraftarına ayrılan bölüm ise boş kaldı. Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 30'u yabancı basın olmak üzere toplam 190 medya çalışanı maça akredite oldu. Kocaman ve Fonseca'dan zorunlu değişiklik Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaparak takımını Shaktar Donetsk karşısına çıkardı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında kadroda bulunan ancak Avrupa kupalarındaki cezası nedeniyle kadroda yer almayan Dimitar Rangelov'un yerine forvet hattında Bajic'e şans verdi. Eskişehirspor'la yapılan özel maçta sakatlanan ve maçtan önce oynayıp oynamayacağı belli olmayan Ioan Hora ise 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca ise liglerinde Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Fonseca, Dinamo Kiev maçında ilk 11'de yer alan ancak sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kafilesine dahil edilmeyen Srna'nın yerine Butko'ya 11'de yer verdi. Konyaspor taraftarından bayraklı destek Yaptıkları koreografilerle adından sıkça söz ettiren kuzey kale arkası tribündeki Konyaspor taraftarı, oyuncuların fotoğraf ve forma numarasının bulunduğu ve çeşitli simgelerin yer aldığı10 bin 500 bayrakla takımlarına destek verdi. Taraftarlar "Selamün aleyküm Avrupa biz geldik" diyerek tezahürat yaptı. Maçta geniş güvenlik önlemi Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı. Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

Maçın yıldız tablosu

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Robert Schörgenhofer, Roland Brandner, Roland Riedel (Avusturya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Jonsson (Dk. 84 Halil İbrahim Sönmez), Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 76 Meha), Bajic (Dk. 69 Hora)

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskiy, İsmaily, Stepanenko, Fred, Kovalenko (Dk 90+2 Malyshev), Marlos, Bernard (Dk. 66 Taison), Ferreyra (Dk. 89 Eduardo)

Gol: Dk. 75 Ferreyra (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Turan, Dk. 15 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 73 Fred (Shakhtar Donetsk)