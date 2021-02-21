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21.02.2021 - 10:19 | | İSTANBUL (AA) -

A Milli Basketbol Takımımız'ın rakibi Hırvatistan

Milli takım, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan ve Hollanda şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

A Milli Basketbol Takımımız'ın rakibi Hırvatistan
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda yarın saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor. Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.

A Milli Basketbol Takımımızın rakibi Hırvatistan

 

 

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