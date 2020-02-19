A Milli Basketbol Takımı'nda ilk hedef Hollanda

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç'e konuk olacak.

Milli oyuncular Melih Mahmutoğlu ve Muhsin Yaşar, karşılaşmalardan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Melih, sezon ortası olması nedeniyle Hollanda ve İsveç maçları için birlikte çok fazla idman yapma şanslarının bulunmadığını belirterek, "Ancak kadro geçen seneyle hemen hemen aynı. Birbirimize alışkınız. Hocamızın ne istediğini biliyoruz." dedi.

Kısa sürede en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini dile getiren Melih, "Ankara'daki maçlarda güzel atmosfer oluyor. Her zaman iyi bir seyirci, taraftar kitlemiz oluyor. Seyircimiz önünde Hollanda maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Melih, "Hollanda hakkında çok fazla bilgimiz yok ama önemli olan bizim sahada hem ofansif hem de defansif olarak ne verdiğimiz. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hollanda maçının ardından İsveç'e gideceğiz. İsveç'te zor bir maç olacak. Ama ilk hedefimiz Hollanda maçını kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de oynayan Türk oyuncuların kadroda yer almamasıyla ilgili soruya Melih, "Biz geçen sene de bu kadroyla oynadık. Avrupa Şampiyonası'na kalmayı başardık. Bu sene de aynı şekilde olacak. Bence bu kadro yeterli. Önemli olan sahaya çıkıp istenileni yapmak, sonuna kadar savaşmak." yanıtını verdi.

Melih, Anadolu Efes'te iki sezondur gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesiyle ilgili "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini belirten Melih, "Olimpiyat elemeleri de zor olacak. Grubumuz zorlu ama geçebilecek güçteyiz." yorumunu yaptı.

Melih, "İnşallah olimpiyat elemelerine kadar herkes en iyi, en sağlıklı durumda olur. Ama adım adım düşünüyoruz. Öncelikle Avrupa Şampiyonası Elemeleri... Ondan sonra da olimpiyatlar için en iyi şekilde hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhsin Yaşar ilk maçın önemine işaret etti

Aday kadroda yer alan basketbolcu Muhsin Yaşar ise "Bu turnuvalarda ilk maç çok önemlidir." dedi.

Ankara seyircisininden övgüyle bahseden Muhsin, "Burada iyi bir atmosfer olacak zaten. Ankara'da milli maçlarda salon hep doluyor. İlk maçı kazanıp morallenmek ve İsveç'i de yenmek istiyoruz. İsveç maçını da kazanırsak gruptan çıkma adına büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum. İki maçı da kazanırsak büyük bir avantaj sağlarız. Grubu Hırvatistan'ın önünde ya da ardında bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'deki oyuncuların kadroda bulunmamasının genç oyuncuların kendilerini göstermeleri adına fırsat olduğunu söyleyen Muhsin, şunları kaydetti:

"Onların eksikliğini illaki hissedeceğiz ama Hırvatistan'da da önemli eksikler var. Bu bence bizim için bir şans. İlk kez bir resmi maça çıkabilirim. Diğer arkadaşlar için de bir şans. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kadro da güçlü, elimizden geleni yapacağız."

"Grupta 2'de 2 yapıp yaza moralli gitmek istiyoruz." diyen Muhsin, "Yazın da NBA oyuncuları gelecektir. Onlarla daha da güçlenip iyi bir hazırlık süreci geçirip olimpiyatlara katılmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.