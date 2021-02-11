A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını yaptı
FIBA 2022 Avrupa BAsketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ilk antrenmanını yaptı.
FIBA 2022 Avrupa BAsketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ilk antrenmanını yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBL) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki saat sürdü.
Ay-yıldızlı ekip, idmanda hücum ve savunma düzenleri üzerinde durdu.
İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Maçlar BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak.