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24.11.2020 - 00:00 |

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ilk idmanına çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Orhun Ene yönetimindeki idmanda hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ilk idmanına çıktı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Orhun Ene yönetiminde çalıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Orhun Ene yönetimindeki idmanda hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımında Orhun Ene ilk idmanına çıktı

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