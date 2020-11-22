Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22.11.2020 - 14:11 | | AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

Yeni başantrenör Orhun Ene tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).

Milli takım, İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım aday kadrosu, yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Perotti maça damga vurdu, Arjantin ve İtalya’da olay oldu!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı resmen...

A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Fenerbahçeli yenge paylaştı! Serdar Aziz forması...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
    Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
  2. Aday kadro açıklandı
    Aday kadro açıklandı
  3. İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
    İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
  4. Kritik maçı Hategan yönetecek
    Kritik maçı Hategan yönetecek
  5. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet