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27.11.2020 - 13:30 | | İSTANBUL / DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakanın kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosu açıklandı
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak maç öncesi A Milli Erkek Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği kadro şöyle;
"Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"

A Milli Erkek Basketbol Takımının Hırvatistan maçı kadrosu açıklandı

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