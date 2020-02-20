A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n konuÄŸu Hollanda
A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maÃ§Ä±nda yarÄ±n Hollanda'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.Â
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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mÃ¼cadele saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma, NTV'den naklen yayÄ±mlanacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takÄ±m yer alÄ±yor. DÃ¶rderli 8 gruba daÄŸÄ±tÄ±lan takÄ±mlar birbirleriyle rÃ¶vanÅŸ usulÃ¼ maÃ§ yapacak.
Elemelerin ardÄ±ndan ev sahibi takÄ±mlar Almanya, Ã‡ekya, Ä°talya ve GÃ¼rcistan'Ä±n bulunduÄŸu gruplar dÄ±ÅŸÄ±nda, ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada yer alan Ã¼lkeler ÅŸampiyonaya bilet alacak.
Ev sahibi Ã¼lkelerin bulunduÄŸu gruplarda ise ev sahibi Ã¼lke ile en iyi iki takÄ±m ÅŸampiyonaya katÄ±lacak.Â
Hollanda, HÄ±rvatistan ve Ä°sveÃ§ ile D Grubu'nda yer alan milli takÄ±mÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:
TÃ¼rkiye-Hollanda
24 Åžubat:
Ä°sveÃ§-TÃ¼rkiye
26 KasÄ±m:
HÄ±rvatistan-TÃ¼rkiye
29 KasÄ±m:
Hollanda-TÃ¼rkiye
19 Åžubat 2021:
TÃ¼rkiye-Ä°sveÃ§Â
22 Åžubat 2021:
TÃ¼rkiye-HÄ±rvatistan
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