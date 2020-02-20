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20.02.2020 - 09:59 | | ANKARA (AA)

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n konuÄŸu Hollanda

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maÃ§Ä±nda yarÄ±n Hollanda'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.Â

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n konuÄŸu Hollanda

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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mÃ¼cadele saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma, NTV'den naklen yayÄ±mlanacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takÄ±m yer alÄ±yor. DÃ¶rderli 8 gruba daÄŸÄ±tÄ±lan takÄ±mlar birbirleriyle rÃ¶vanÅŸ usulÃ¼ maÃ§ yapacak.

Elemelerin ardÄ±ndan ev sahibi takÄ±mlar Almanya, Ã‡ekya, Ä°talya ve GÃ¼rcistan'Ä±n bulunduÄŸu gruplar dÄ±ÅŸÄ±nda, ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada yer alan Ã¼lkeler ÅŸampiyonaya bilet alacak.

Ev sahibi Ã¼lkelerin bulunduÄŸu gruplarda ise ev sahibi Ã¼lke ile en iyi iki takÄ±m ÅŸampiyonaya katÄ±lacak.Â 

Hollanda, HÄ±rvatistan ve Ä°sveÃ§ ile D Grubu'nda yer alan milli takÄ±mÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:

TÃ¼rkiye-Hollanda

24 Åžubat:

Ä°sveÃ§-TÃ¼rkiye

26 KasÄ±m:

HÄ±rvatistan-TÃ¼rkiye

29 KasÄ±m:

Hollanda-TÃ¼rkiye

19 Åžubat 2021:

TÃ¼rkiye-Ä°sveÃ§Â 

22 Åžubat 2021:

TÃ¼rkiye-HÄ±rvatistan

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±nÄ±n konuÄŸu Hollanda

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