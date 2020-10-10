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10.10.2020 - 13:17 | | KÖLN (AA) -

A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan uçakla Rusya'ya hareket etti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan bu ülkeye hareket etti.

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Almanya ile yaptığı hazırlık maçının ardından Köln'de kalan milli takım, Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Moskova Vnukova Havalimanı'na yola çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanyadan uçakla Rusyaya hareket etti

 

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