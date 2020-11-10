A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Hemen oynamak için buraya tıklayın!" target="_blank" rel="box noopener noreferrer">



