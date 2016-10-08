A Milli Futbol Takımı ilk galibiyet peşinde

Başkent Reykjavik'teki 15 bin seyirci kapasiteli Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den canlı yayınlanacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg'un yöneteceği müsabakanın yardımcı hakemliklerini Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.

Grupta ilk maçında Hırvatistan ile 1-1, ikinci maçında da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan milli takım, İzlanda karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Türkiye grupta 2 puan ve averajla 4. sırada yer alırken, ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalan ve ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenen İzlanda ise 4 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Milli takım aday kadrosu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda, İzlanda maçı öncesi şu futbolcular yer alıyor:

Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente).

Türkiye 544. randevuda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın deplasmanda yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçıyla 544. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 543 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 232'si deplasmanda, 232'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 713 gol attı, kalesinde 790 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 86 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 543 karşılaşmanın 465'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 543 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Fatih Terim'le 130. milli heyecan

İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 130. müsabakasına çıkacak.

A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.

Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 129 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 64'ü resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.

Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 194 gol atan milliler, kalesinde ise 135 gol gördü.

Üçüncü dönemindeki maçlar

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 37 maçın, biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 6'sında da berabere kaldı.

Milliler, 19'u resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 58 gol atıp, 34 gol yedi.

Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 6 maçta gol yollarında suskun kalırken, 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Türkiye'nin, Terim'in üçüncü döneminde yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5 - 0

10.09.2013 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri Romanya 2 - 0

11.10.2013 Tallinn Dünya Kupası Elemeleri Estonya 2 - 0

15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 0 - 2

15.11.2013 Adana Özel Kuzey İrlanda 1 - 0

19.11.2013 Mersin Özel Belarus 2 - 1

05.03.2014 Ankara Özel İsveç 2 - 1

25.05.2014 Dublin Özel İrlanda 2 - 1

29.05.2014 Washington Özel Honduras 2 - 0

01.06.2014 New Jersey Özel ABD 1 - 2

03.09.2014 Odense Özel Danimarka 2 - 1

09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şam. Elemeleri İzlanda 0 - 3

10.10.2014 İstanbul Avrupa Şam. Elemeleri Çek Cumhuriyeti 1 - 2

13.10.2014 Riga Avrupa Şam. Elemeleri Letonya 1 - 1

12.11.2014 İstanbul Özel Brezilya 0 - 4

16.11.2014 İstanbul Avrupa Şam. Elemeleri Kazakistan 3 - 1

28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şam. Elemeleri Hollanda 1 - 1

31.03.2015 Lüksemburg Özel Lüksemburg 2 - 1

08.06.2015 İstanbul Özel Bulgaristan 4 - 0

12.06.2015 Almatı Avrupa Şam. Elemeleri Kazakistan 1 - 0

03.09.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri Letonya 1 - 1

06.09.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri Hollanda 3 - 0

10.10.2015 Prag Avrupa Şam. Elemeleri Çek Cumhuriyeti 2 - 0

13.10.2015 Konya Avrupa Şam. Elemeleri İzlanda 1 - 0

13.11.2015 Doha Özel Katar 2 - 1

17.11.2015 İstanbul Özel Yunanistan 3 - 0 (Hükmen)

24.03.2016 Antalya Özel İsveç 2 - 1

29.03.2016 Viyana Özel Avusturya 2 - 1

22.05.2016 Manchester Özel İngiltere 1 - 2

29.05.2016 Antalya Özel Karadağ 1 - 0

05.06.2016 Ljubljana Özel Slovenya 1 - 0

12.06.2016 Paris Avrupa Şam. Finalleri Hırvatistan 0 - 1

17.06.2016 Nice Avrupa Şam. Finalleri İspanya 0 - 3

21.06.2016 Lens Avrupa Şam. Finalleri Çek Cumhuriyeti 2 - 0

31.08.2016 Antalya Özel Rusya 0 - 0

05.09.2016 Zagreb Dünya Kupası Elemeleri Hırvatistan 1 - 1

06.10.2016 Konya Dünya Kupası Elemeleri Ukrayna 2 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

İzlanda Türkiye'ye zor rakip

Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki üçüncü rakibi İzlanda ile daha önce 9 maç yaptı, sadece 2'sini kazanabildi.

Milliler, 8'i resmi, biri özel olmak üzere yaptıkları 9 maçta 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 2 kez kazanabildi, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşi İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 16 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

Reykjavik'te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ünü yitirdi, birinde berabere kaldı, galip gelemedi.

İki ülke milli takımları, yarınki maçın oynanacağı başkent Reykjavik'te ikisi Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 5 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1990 Avrupa Şampiyonası elemelerinde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0 ve 2-1, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.

İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, yarınki maçta Türk Milli Takımı'nın başında sahaya çıkacak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 yitirdi.

1991'de yapılan özel maçı İzlanda 5-1 gibi açık farklı skorla kazandı.

İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2010'da, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

Maçlar

Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3

09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2

12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1

20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1 - 2

17.07.1991 Reykjavik Özel 1 - 5

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 0

11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0

09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 3

13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.