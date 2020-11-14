A Milli Futbol Takımı'da Rusya öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Çağlar Söyüncü dışında tüm futbolcular katıldı.

Türkiye-Rusya karşılaşması, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.