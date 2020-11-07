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07.11.2020 - 01:24 | | AA

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka Ã¶ncesinde bir araya gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!
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FIBA 2021 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri E Grubu'nda mÃ¼cadele eden A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka Ã¶ncesinde bir araya gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 19 kiÅŸilik kadroyla toplanan milliler, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ahmet CÃ¶mert Spor Salonu'nda devam edecek.Â 

Ä°stanbulâ€™un ev sahipliÄŸinde Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle fanus dÃ¼zeninde gerÃ§ekleÅŸtirilecek organizasyonda, ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar 14 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'de SÄ±rbistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±Â 

Millilerin 19 kiÅŸilik aday kadrosu ÅŸÃ¶yle:Â 

Melis GÃ¼lcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Tilbe ÅženyÃ¼rek, IÅŸÄ±l Alben (BotaÅŸ), Gizem Yavuz (Ã‡ankaya Ãœniversitesi), GÃ¶kÅŸen Fitik, Manolya KurtulmuÅŸ (Ã‡BK Mersin YeniÅŸehir Belediyesi), Sevgi Uzun, TuÄŸÃ§e CanÄ±tez, Kiah Irene Stokes (FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo), Pelin Derya BilgiÃ§, Cansu KÃ¶ksal, Meltem YÄ±ldÄ±zhan (Galatasaray), Derin Yaya, Gizem BaÅŸaran (Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor), KÃ¼bra Erat (Ä°zmit Belediyespor), Harika GÃ¶zde EldaÅŸ (Nesibe AydÄ±n), Kuanitra Holingsvorth (KulÃ¼psÃ¼z), Merve Aydin (CB Al-Qazeres Extremadura).

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