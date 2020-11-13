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13.11.2020 - 12:19 | | İSTANBUL (AA) -

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ı konuk edecek
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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 3 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

Çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sırbistan ise 6 puanla zirvede bulunuyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistanı konuk edecek

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