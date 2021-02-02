A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda hedef Litvanya galibiyeti

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda 4 Şubat Perşembe günü Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın yönetici ve oyuncuları, mücadele öncesi görüşlerini paylaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamalarda, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Mücadeleyi mutlaka kazanmamız gerekiyor. Grubumuzda Sırbistan birinciliği garantiledi. Bu nedenle grup ikinciliği çok değerli. Litvanya’yı Mersin’de oynadığımız ilk maçta farklı yenmiştik. Bu karşılaşmayı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Şampiyonası’na 9 grubun birincileri ile en iyi 5 grubun ikincileri katılacak. Hedefimiz mutlaka Avrupa Şampiyonası’nda yer almak." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Tüm sporcularımız, teknik ve idari ekibimiz bunun farkında. Maç saatinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Litvanya’yı mağlup edip hak ettiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda yerimizi almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldızoğlu: "İki ekibin de Avrupa Şampiyonası’na katılmak için son şansı olacak"

Litvanya’yı daha önce farklı yendiklerini hatırlatan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "İki ekibin de Avrupa Şampiyonası’na katılmak için son şansı olacak. Bizim mutlak galibiyete ve skor farkına ihtiyacımız olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kampa davet ettiğimiz oyuncuların çoğu, ligde iyi sezon geçiriyor. Hem tecrübelileri hem de takımımıza katkı yapabilecek oyuncuları kadromuza çağırmaya gayret ettik." şeklinde görüş belirtti.

Milli oyuncu Bahar Çağlar Ökten, Litvanya maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası’na katılabilmemiz için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Antrenmanlarda elimizden gelen her şeyi yaptık. Umuyorum ki Litvanya maçını kazanıp, her zaman olduğu gibi Türk kadın basketbolunu Avrupa Şampiyonası’nda temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Tuğçe Canıtez de seyircinin olmadığı bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, " Ama biliyoruz ki taraftarlarımız bizi televizyondan izleyerek desteklemeye devam edecek. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Sırbistan grup birinciliğini garantiledi. Biz de grup ikincisi olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. İnşallah güzel basketbol oynayıp maçı kazanacağız." açıklamasında bulundu.