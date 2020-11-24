Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
24.11.2020 - 00:04 | | AA

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi.

A Grubu'nda yer alan milli takım, 27 Kasım Cuma günü TSİ 18.00'de Estonya'ya konuk olacak. 6 takımın mücadele ettiği grupta 2 puanla 5. sırada bulunan ay-yıldızlılar, 1 Aralık Salı günü ise saat 17.00'de Antalya'da Rusya ile karşı karşıya gelecek. 

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle: 

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1). 

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor).

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Orta saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Alg Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Sevgi Çınar (Beşiktaş), Arzu Karabulut (Fortuna Köln), Derya Arhan (Alg Spor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Gizem Kılıç (Vfl Bochum), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

Okan Buruk: "Maça yüzde 100 hazır olduğumuzu düşünüyorum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"
    Okan Buruk: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"
  2. Başakşehir, Manchester'a hazır!
    Başakşehir, Manchester'a hazır!
  3. "İlk yarı çok ciddi bir farkla..."
    "İlk yarı çok ciddi bir farkla..."
  4. A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
    A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
  5. Orhun Ene ilk idmanına çıktı
    Orhun Ene ilk idmanına çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 14'e yükseldi

Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 14'e yükseldi

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

Fenerbahçe'de Diego Perotti antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe'de Diego Perotti antrenmanda yer almadı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet