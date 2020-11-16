Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü
16.11.2020 - 20:30 | | DHA

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

A Milli Kadın Futbol Takımının Estonya maçı öncesi Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü
ABONE OL

A Milli Kadın Futbol Takımının Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallin'nde Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı sebebiyle Estonya ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sevgi Çınar'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

A Milli Kadın Futbol Takımında Sevgi Çınar üzüntüsü

Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar; su aktı, yerini buldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!
    Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!
  2. Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!
    Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!
  3. Çalhanoğlu çılgınlığı! Açık çek...
    Çalhanoğlu çılgınlığı! Açık çek...
  4. Tarih belli oldu! Gençler Ligi..
    Tarih belli oldu! Gençler Ligi..
  5. Başakşehir öncesi çift kale maç!
    Başakşehir öncesi çift kale maç!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

Son dakika - Razvan Lucescu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Son dakika - Razvan Lucescu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"

Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"

Djokovic, Schwartzman'ı 2-0 mağlup etti!

Djokovic, Schwartzman'ı 2-0 mağlup etti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet