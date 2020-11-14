A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±nÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±
A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2022 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile yapacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosu belli oldu.Â
A Milli KadÄ±n Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2022 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile yapacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosu belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aday kadroya davet edilen oyuncularÄ±n 17 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ TFF Riva Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde toplanacaÄŸÄ± belirtildi.
A Grubu'nda yer alan milli takÄ±m, 27 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 18.00'de Estonya'ya konuk olacak. 6 takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele ettiÄŸi grupta 2 puanla 5. sÄ±rada bulunan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, 1 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise saat 17.00'de Antalya'da Rusya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â
Teknik direktÃ¶r Necla GÃ¼ngÃ¶r KÄ±ragasÄ± tarafÄ±ndan belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular ÅŸÃ¶yle:
Â Kaleci: Fatma Åžahin (BeÅŸiktaÅŸ), Ezgi Ã‡aÄŸlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1).Â
Defans: Didem KaragenÃ§ (BeÅŸiktaÅŸ), Dilan YeÅŸim TaÅŸkÄ±n (Sv Horn), FatoÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m (AtaÅŸehir Belediyespor), Ä°pek Kaya (Stade Brestois 29), YaÅŸam GÃ¶ksu (Konak Belediyespor), GÃ¼lbin HÄ±z (Alg Spor), Berna YeniÃ§eri (Konak Belediyespor).Â
Orta saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru TopÃ§u (Alg Spor), Jessica Ã‡armÄ±klÄ± (BeÅŸiktaÅŸ), Elif Keskin (BeÅŸiktaÅŸ), Cansu Nur Kaya (Pendik Ã‡amlÄ±kspor), Ece TÃ¼rkoÄŸlu (Old Dominion University), Ä°layda Civelek (Alg Spor), Neslihan AktaÅŸ (Bsc Old Boys), Sevgi Ã‡Ä±nar (BeÅŸiktaÅŸ), Arzu Karabulut (Fortuna KÃ¶ln), Derya Arhan (Alg Spor), Ä°rem Eren (Karadeniz EreÄŸli Belediyespor).Â
Forvet: YaÄŸmur Uraz (BeÅŸiktaÅŸ), Gizem KÄ±lÄ±Ã§ (Vfl Bochum), BirgÃ¼l SadÄ±koÄŸlu (Konak Belediyespor), Melike Ã–ztÃ¼rk (AtaÅŸehir Belediyespor).