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02.10.2020 - 16:41 | | AA

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 23 Ekim'de Antalya'da Kosova, 27 Ekim'de de deplasmanda Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (ALG Spor)

Defans: Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Derya Arhan (ALG Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Azra Karabulut, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli FK), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir Belediyespor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

A Milli Kadın Futbol Takımının aday kadrosu belli oldu

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