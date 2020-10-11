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11.10.2020 - 22:19 | | AA

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık  kampı başladı. Teknik Direktör Necla Güngör Kırağası yaptığı açıklamada "Milli forma üzerimizde olduğu sürece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık  kampı başladı. 

Aday kadroya davet edilen oyuncular ile teknik heyet, kamp için  Manavgat ilçesindeki bir otele yerleşti. Milli takım, kamptaki ilk antrenmanını  teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetiminde otelin sahasında  gerçekleştirdi.

Kırağası, idman öncesi AA muhabirine, 2022 Kadınlar Avrupa Futbol  Şampiyonası Elemeleri A Grup'ta 18 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile oynadıkları  maçtan sonraki ilk kamplarını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oyuncuları, gruptaki Kosova ve Rusya maçlarına hazırlamayı  amaçladıklarını belirten Kırağası, "Buradaki maçta Kosova ile en iyi şekilde  mücadele edip ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Rusya ise grupta ikinci. Çok güçlü  bir rakip. Kadın futbol adına çok ciddi bir yapılanmaya gittiler. Güçlü bir  rakiple oynayacağız ama asla mücadeleden pes etmeden, kendi ülkesini iyi tanıtan  kızlarımızla beraber oradan da iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Aralık ayından itibaren kadın futbolunda çok ciddi değişikler olduğunu  ve kadın milli takımlarında tüm teknik ekibin kadınlardan oluşturulduğunu  vurgulayan Kırağası, bugüne kadar 80 oyuncuyu değerlendirdiklerin, her kampta  farklı yüzleri adapte etmeye çalıştıklarını bildirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımının Antalya kampı başladı

Kırağası, asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'ndan ziyade, çok genç  ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirip, iyi bir kadroyla dünya kupasında  Türkiye'nin adını duyurmak istediklerini anlattı.

Bunun içinde çok ciddi bir çalışma içinde olduklarını anlatan  Kırağası, "Milli forma üzerimizde olduğu sürece ülkemizi en iyi şekilde temsil  etmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

 Aday kadro

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer  alıyor:

Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi  Çağlar (ALG Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir  Belediyespor), Esra Erol (Beşiktaş), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız  (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Berna Yeniçeri (Konak  Belediyespor), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ebru Topçu (ALG Spor), Jessica  Çarmıklı (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin  (Beşiktaş), Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Ece Türkoğlu (Old  Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir BelediyeSpor), Arzu Karabulut  (Beşiktaş), Derya Arhan (ALG Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş), İrem Eren (Karadeniz  Ereğli Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak  Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

Antalya kampı, 22 Ekim'de sona erecek.

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı
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