A Milli Kadın Futbol Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı! Aycan Yanaç yok...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Kadın Futbol Takımı kampına davet edilen futbolcuların 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de toplanacağı belirtildi.

Millilerin hazırlık kampı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:



Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor)







Defans: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik Ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)



Orta Saha: Sümeyra Kıvanç (Konak Belediye Spor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş.), Tuğba Karataş Çakı (Fomget Gençlik Ve Spor), Başak İçinözbebek (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), Ecem Cumert (Msv Duısburg), Eda Ceren Gören (Ffc Recklınghausen), Ayşe Demirci (Gardner Webb University)



Forvet: Esra Manya (Hakkarigücü Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum 1848)



Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas



Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

'O VARSA BEN YOKUM' DEMİŞTİ

Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda “Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan’ı çağıracağımı zannetmiyorum” yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında flaş açıklamalarda bulunmuş, Yanaç, Güngör’ü yalancılıkla suçlamıştı.

“Necla hoca olduğu sürece milli takıma gitmem”

Aycan, “Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya’da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi.” demişti.