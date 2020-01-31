A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda milliler B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor.