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01.09.2020 - 09:58 |

A Milli maç ne zaman? Türkiye Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım sahaya çıkıyor. Uluslar Ligi B Grup 3'te Türkiye, Macaris'ten ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk maçından Milli Takımı'mız galip çıkmak isterken furbolseverler 'A Milli maç ne zaman? Türkiye Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına cevap arıyor.

A Milli maç ne zaman? Türkiye Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Uluslar Ligi'nde maçlar başlıyor. Lig 3 Grup 3'te A Milli Takımı'mız Sivas'ta Macaristan'ı konuk ediyor. Milli Takım'ı uzun bir aradan sonra izlemek için sabırsızlananlar 'A Milli maç ne zaman? Türkiye Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?' diye soruyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe saat 21.45'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İŞTE ADAY KADRO

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ve 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf). 

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