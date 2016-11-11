A Milli Takım ilk galibiyet peşinde

2018 Dünya kupası Elemeleri'nde A Milli Takım grubundaki dördüncü maçında Kosova'yı konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Balazs Buzas ve Zsolt Varga'nın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

2 BERABERLİĞİMİZ VAR

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne Hırvatistan deplasmanında başlayan ve iyi bir oyun sonucu sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Ay-Yıldızlı ekip ikinci maçında ise Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak avantaj kaybetti. Milliler, İzlanda deplasmanında ise 2-0'lık yenilgi aldı ve 2 puanda kaldı.

Rakip Kosova ise tek puanını Finlandiya deplasmanında 1-1'lik skorla aldı. Hırvatistan'dan 6, Ukrayna'dan 3 gol yedi.

TÜRKİYE 545. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yarın yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. maçında 545. kez sahaya çıkacak. Milli takım 93 yıllık tarihinde yaptığı 544 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 214 kez rakiplerine yenildi.

FATİH TERİM'LE 131. MİLLİ HEYECAN

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova ile yarın oynanacak maçta, ay-yıldızlı ekibin başında 131. kez sahaya çıkacak. Milliler, Terim yönetiminde yaptığı 130 maçta, biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. 32 kez yenildi, 194 gol atıp, kalesinde 137 gol gördü.