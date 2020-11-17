A Milli Takım, Macaristan'da
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'ye geldi.
A Milli Futbol Takımı'nı List Ferenc Havalimanı'nda Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele geçti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli kaleci Mert Günok, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da TSİ 21.00'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Milli takım, TSİ 21.30'da statta yapacağı antrenmanla Macaristan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Macaristan'a giden A Milli Futbol Takımı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Kale: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
Savunma: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram
Orta saha: Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.