05.09.2020 - 07:00 |
A Milli Takım Sırbistan yolcusu
A Milli Takım kafilesi bugün sabah saatlerinde Sırbistan’a gidecek. Macaristan maçı sonrası sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı.
Milli takım kafilesi bugün sabah saatlerinde Sırbistan’a gidecek. Şenol Güneş ise bir futbolcusuyla birlikte TSİ 20.30’da maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Mili Takım dün yenileme idmanı yaparken Macaristan maçı sonrası sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı.