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17.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - A Milli Takım'da şutlarda Cenk Tosun imzası

Uzun süre sonra milli takımda bir resmi maça çıkan Cenk Tosun attığı gol, rakibin 10 kişi kalması ve kaptanlığıyla beğeni topladı.

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399 gün sonra milli takımda bir resmi maça çıkan Cenk Tosun attığı gol, rakibin 10 kişi kalması ve kaptanlığıyla beğeni topladı. 7 aylık uzun sakatlığına rağmen fiziken güçlü dönen Cenk, Rusya karşısında takımının attığı 18 şutun 7’sinde direkt olarak yer aldı. 5 şut çeken, 2 de şut pası veren 30 yaşındaki futbolcu, 1 penaltı golü attı. Rakip ceza sahasında 6 defa topla buluşan tecrübeli forvet, yüzde 85’lik pas isabetiyle oynadı. Ayrıca 5 de ikili mücadele kazandı.

Ruslar’da hakem öfkesi
UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’ye 3-2 kaybeden Rusya’da Polonyalı hakem Szymon Marciniak’a tepki vardı. Ozan Tufan’ın penaltı pozisyonu ile 24. dakikada Semenov’un kırmızı kartı eleştiri topladı. Championat sitesinde hakem Marciniak’ın ön yargılı olduğu vurgulanarak, “Sanki art niyetli bir tutum vardı. İyi niyetten uzak kararlar geldi. Penaltı anı çok tartışmalıydı. Ozan Tufan’ın düşüşü hakemi yanıltmış olabilir ancak düşünmeden penaltı vermesi hatalıydı” ifadeleri göze çarptı.

 Son dakika - A Milli Takımda şutlarda Cenk Tosun imzası

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Son dakika - A Milli Takımda şutlarda Cenk Tosun imzası

 

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